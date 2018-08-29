Александр Хомутов будет руководить женским гандбольным клубом «Лада»

Акопян ушел из жизни в возрасте 73 лет, находясь в Волгограде.

В последнее время специалист имел серьезные проблемы со здоровьем. Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро, где российская команда завоевала золотые медали. Похороны Акопяна пройдут в пятницу в Волгограде.

«Весь предсезонный период с командой работал помощник Левона Оганесовича — Александр Николаевич Хомутов. Планировалось, что он будет руководить командой, пока Акопян не поправится. Сейчас никаких изменений не планируется», — сказал собеседник агентства.