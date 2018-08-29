Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
14:36 (мск), источник: ТАСС

Александр Хомутов будет руководить женским гандбольным клубом «Лада»

ТАСС, 29 августа. Александр Хомутов будет исполнять обязанности главного тренера гандбольного клуба «Лада» после ухода из жизни Левона Акопяна. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Игорь Гречушников.

Акопян ушел из жизни в возрасте 73 лет, находясь в Волгограде.

Читайте также
Главный тренер женского гандбольного клуба «Лада» Акопян скончался на 74-м году жизни

В последнее время специалист имел серьезные проблемы со здоровьем. Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро, где российская команда завоевала золотые медали. Похороны Акопяна пройдут в пятницу в Волгограде.

«Весь предсезонный период с командой работал помощник Левона Оганесовича — Александр Николаевич Хомутов. Планировалось, что он будет руководить командой, пока Акопян не поправится. Сейчас никаких изменений не планируется», — сказал собеседник агентства.

Хомутов с 2005 года работает в системе клуба «Лада».

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Юлия Ефимова: предлагали выступать за другую страну за большие деньги
Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
«Спартак» оценил Промеса в €25 млн
Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России
Лев: Заявления Озила о расизме в сборной Германии преувеличены
«Урал» подписал контракт с Погребняком
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь