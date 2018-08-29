Александр Хомутов будет руководить женским гандбольным клубом «Лада»
ТАСС, 29 августа. Александр Хомутов будет исполнять обязанности главного тренера гандбольного клуба «Лада» после ухода из жизни Левона Акопяна. Об этом ТАСС сообщил
ТАСС, 29 августа. Александр Хомутов будет исполнять обязанности главного тренера гандбольного клуба «Лада» после ухода из жизни Левона Акопяна. Об этом ТАСС сообщил
Акопян ушел из жизни в возрасте 73 лет, находясь в Волгограде.
В последнее время специалист имел серьезные проблемы со здоровьем. Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро, где российская команда завоевала золотые медали. Похороны Акопяна пройдут в пятницу в Волгограде.
«Весь предсезонный период с командой работал помощник Левона Оганесовича — Александр Николаевич Хомутов. Планировалось, что он будет руководить командой, пока Акопян не поправится. Сейчас никаких изменений не планируется», — сказал собеседник агентства.
Хомутов с 2005 года работает в системе клуба «Лада».