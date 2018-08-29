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14:38 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата России по гандболу начнутся с минуты молчания в память о тренере Акопяне

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стартовые матчи чемпионата России по гандболу и встречи за Суперкубок России начнутся с минуты молчания в память о тренере Левоне Акопяне. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Федерации гандбола России Артем Лисовский.

Акопян ушел из жизни в возрасте 73 лет, находясь в Волгограде, в последнее время специалист имел серьезные проблемы со здоровьем. Акопян входил в тренерский штаб женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где российская команда завоевала золотые медали.

Похороны Акопяна пройдут в пятницу в Волгограде.

«Матчи за Суперкубок России начнутся с минуты молчания, игроки наденут траурные повязки. Также с минуты молчания начнутся все матчи суперлиги до 5 сентября включительно», — сообщил Лисовский.

В матче за Суперкубок России среди мужских команд, который пройдет 1 сентября в Чехове, встретятся московский «Спартак» и «Чеховские медведи». Женский Суперкубок России 31 августа в Краснодаре разыграют «Кубань» и «Ростов-Дон». Сезон в мужской суперлиге стартует 4 сентября, в женской — 2 сентября.

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