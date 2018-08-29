Матчи чемпионата России по гандболу начнутся с минуты молчания в память о тренере Акопяне

Акопян ушел из жизни в возрасте 73 лет, находясь в Волгограде, в последнее время специалист имел серьезные проблемы со здоровьем. Акопян входил в тренерский штаб женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где российская команда завоевала золотые медали.

Похороны Акопяна пройдут в пятницу в Волгограде.

«Матчи за Суперкубок России начнутся с минуты молчания, игроки наденут траурные повязки. Также с минуты молчания начнутся все матчи суперлиги до 5 сентября включительно», — сообщил Лисовский.