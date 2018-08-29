БГК имени Мешкова стартует в SEHA-лиге гостевым матчем с «Извиджачем»

В новом сезоне этого турнира в составе брестчан будут выступать в основном молодые гандболисты во главе с наставником Андреем Мочаловым. В прошлые годы БГК четыре раза встречался с «Извиджачем» и победил во всех матчах.

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Восьмой сезон SEHA-лиги стартовал 28 августа. В Бухаресте дебютант турнира румынская «Стяуа» с минимальным перевесом переиграла словацкий «Татран» из Прешова — 26:25. В сербском дерби гандболисты «Войводины» обыграли в Нише местный «Железничар» со счетом 27:20. Сегодня в Скопье встретятся два клуба из Македонии «Вардар» и «Металург», а 30 августа между собой сыграют хорватские команды «Нексе» и «Загреб».

На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в «Финале четырех» разыграет призовые места. В прошлом сезоне победителем SEHA-лиги стал «Вардар», победивший в решающем поединке «Загреб» — 26:24. Третье место занял словенский «Целе», переигравший в матче за бронзу БГК со счетом 31:28. В прошлые годы брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами (2014, 2015) и однажды взяли бронзу (2017).