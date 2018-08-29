БГК имени Мешкова стартует в SEHA-лиге гостевым матчем с «Извиджачем»
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня стартует в
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня стартует в
В новом сезоне этого турнира в составе брестчан будут выступать в основном молодые гандболисты во главе с наставником Андреем Мочаловым. В прошлые годы БГК четыре раза встречался с «Извиджачем» и победил во всех матчах.
Восьмой сезон
На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в «Финале четырех» разыграет призовые места. В прошлом сезоне победителем
Основной состав БГК вернулся из французского Страсбурга, где занял 3-е место на представительном международном турнире. Брестчане под руководством нового наставника испанца Маноло Каденаса победили «Вардар» — 32:22 и венгерский «Весперм» — 27:26, а также уступили победителю соревнований французскому клубу «Пари Сен-Жермен» — 29:35.