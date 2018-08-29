Бюджет гандбольного «Спартака» составляет более 100 млн рублей

Московский гандбольный клуб был создан год назад, в дебютном сезоне он занял второе место в чемпионате России. «Бюджет “Спартака” — примерно 100−120 млн рублей», — сказал Славин.

«Новых спонсоров пока не появилось, с нами осталась линейка, которая поддерживала клуб в прошлом сезоне. Что же касается тех людей, которые считают, что нас финансово поддерживает Федерация гандбола России, то она на первых парах оказывала организационную поддержку, а не финансовую. Финансового участия она никогда не принимала», — заявил он.