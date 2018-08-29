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15:42 (мск), источник: ТАСС

Бюджет гандбольного «Спартака» составляет более 100 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бюджет мужского гандбольного клуба «Спартак» составляет 100−120 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту сезона, заявил генеральный директор красно-белых Василий Славин.

Московский гандбольный клуб был создан год назад, в дебютном сезоне он занял второе место в чемпионате России. «Бюджет “Спартака” — примерно 100−120 млн рублей», — сказал Славин.

Также генеральный директор «Спартака» отметил, что Федерация гандбола России финансово не поддерживает клуб.

«Новых спонсоров пока не появилось, с нами осталась линейка, которая поддерживала клуб в прошлом сезоне. Что же касается тех людей, которые считают, что нас финансово поддерживает Федерация гандбола России, то она на первых парах оказывала организационную поддержку, а не финансовую. Финансового участия она никогда не принимала», — заявил он.

Старт новому сезону будет дан 1 сентября, когда в матче за Суперкубок «Спартак» сыграет с чемпионом страны «Чеховскими медведями».

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