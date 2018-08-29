БГК имени Мешкова победил на старте SEHA-лиги

Сегодня в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси обыграли в гостях «Извиджач» из Боснии и Герцеговины со счетом 33:29 (17:17).

В этом сезоне SEHA-лиги брестчане будут представлены главным образом резервным составом под началом Андрея Мочалова.

Восьмой сезон SEHA-лиги стартовал 28 августа. В Бухаресте дебютант турнира румынская «Стяуа» с минимальным перевесом переиграла словацкий «Татран» из Прешова — 26:25. В сербском дерби гандболисты «Войводины» обыграли в Нише местный «Железничар» со счетом 27:20. Сегодня в Скопье встретятся два клуба из Македонии «Вардар» и «Металлург», а 30 августа между собой сыграют хорватские команды «Нексе» и «Загреб».

На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в «Финале четырех» разыграет призовые места.