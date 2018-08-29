БГК имени Мешкова победил на старте SEHA-лиги
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно стартовал в
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно стартовал в
Сегодня в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси обыграли в гостях «Извиджач» из Боснии и Герцеговины со счетом 33:29 (17:17).
В этом сезоне
Восьмой сезон
На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в «Финале четырех» разыграет призовые места.
В прошлом сезоне победителем