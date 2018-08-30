БГК имени Мешкова выиграл первый официальный матч нового сезона
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал очередной сезон с победы.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал очередной сезон с победы.
Накануне в первой игре
Игра проходила, что называется, на качелях. На много вырваться вперед ни одна из команд не могла. Однако в концовке чемпион Боснии и Герцеговины не реализовал несколько своих атак. А брестчане наоборот сумели совершить финишное ускорение и, таким образом, добились победы.
БГК имени Мешкова выиграл у боснийского клуба пятый матч
Нужно сделать оговорку, что Извиджач — далеко не самый сильный клуб