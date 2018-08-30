БГК имени Мешкова выиграл первый официальный матч нового сезона

Накануне в первой игре SEHA-лиги наш клуб сломил сопротивление боснийского клуба Извиджач — 33:29. Самыми результативными в составе мешковцев стали Максим Баранов, забивший 11 мячей, и Андрей Ященко (7).



Игра проходила, что называется, на качелях. На много вырваться вперед ни одна из команд не могла. Однако в концовке чемпион Боснии и Герцеговины не реализовал несколько своих атак. А брестчане наоборот сумели совершить финишное ускорение и, таким образом, добились победы.



БГК имени Мешкова выиграл у боснийского клуба пятый матч SEHA-лиги из пяти проведенных: стопроцентный результат. Причем отметим, что наша команда была представлена главным образом резервным составом под началом Андрея Мочалова. На этих игроков планируется сделать ставку и далее в турнире. Основа же должна сконцентрироваться на выступлениях в Лиге чемпионов.



Нужно сделать оговорку, что Извиджач — далеко не самый сильный клуб SEHA-лиги. Однако победное начало в сезоне, так или иначе, положено. И это не может не радовать.