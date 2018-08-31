Гандболистки «Ростов-Дона» стали обладательницами Суперкубка России

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 32:22 в пользу «Ростов-Дона». Самой результативной гандболисткой матча стала правая крайняя ростовской команды Юлия Манагарова, отличившаяся девять раз.

«Ростов-Дон» в прошлом году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Четвертый раз подряд «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок страны. Впервые матч за Суперкубок был сыгран в 2014 году, тогда звенигородская «Звезда» обыграла астраханский клуб «Динамо-Синара». Это был единственный раз в истории, когда Суперкубок выиграл не «Ростов-Дон».