Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ворскла2
Черноморец Од1
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
21:04 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки «Ростов-Дона» стали обладательницами Суперкубка России

ТАСС, 31 августа. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал обладателем Суперкубка России. В финале ростовский клуб победил краснодарскую «Кубань».

Источник: Reuters

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 32:22 в пользу «Ростов-Дона». Самой результативной гандболисткой матча стала правая крайняя ростовской команды Юлия Манагарова, отличившаяся девять раз.

«Ростов-Дон» в прошлом году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Четвертый раз подряд «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок страны. Впервые матч за Суперкубок был сыгран в 2014 году, тогда звенигородская «Звезда» обыграла астраханский клуб «Динамо-Синара». Это был единственный раз в истории, когда Суперкубок выиграл не «Ростов-Дон».

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
25 фактов о соперниках «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА
Стал известен гонорар Поветкина за бой против британца Джошуа
Лидеру «Локомотива» предложили сократить зарплату на 40%
Матч «Ростова» и «Рубина» открывает 6-й тур РПЛ (трансляция)
Молодежь завидует: как выглядит Роберто Манчини в 53 года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь