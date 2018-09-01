«Чеховские медведи» в пятый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

Источник: РИА "Новости"

«Чеховские медведи» в прошлом сезоне стали чемпионами России и завоевали Кубок страны. «Спартак» занял второе место в первенстве, а в Кубке России дошел до финала, где уступил «Чеховским медведям».

Всего в активе чеховского клуба 17 побед в чемпионатах страны (2002−2018), восемь раз гандболисты команды становились победителями Кубка России.

Впервые Суперкубок России был проведен в 2014 году, клуб из Чехова неизменно побеждает в турнире. В 2014 году были обыграны «Пермские медведи», в 2015-м и 2017-м — краснодарский СКИФ, в 2016-м — петербургский клуб «Университет Лесгафта — Нева».

В пятницу гандболистки клуба «Ростов-Дон» в четвертый раз подряд стали обладательницами Суперкубка России, обыграв «Кубань» со счетом 32:22.