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01:49 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Лады» победили «Звезду» на старте чемпионата России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Гандболистки тольяттинской «Лады» нанесли гостевое поражение звенигородской «Звезде» в своем стартовом матче чемпионата России в сезоне-2018/19.

Игра, прошедшая в воскресенье в Звенигороде (Московская область), закончилась со счетом 28:26 в пользу вице-чемпиона России.

В другом матче гандболистки «Ставрополья» на своей площадке обыграли ижевский «Университет» — 30:23.

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