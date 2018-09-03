Гандболистки «Лады» победили «Звезду» на старте чемпионата России
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Гандболистки тольяттинской «Лады» нанесли гостевое поражение звенигородской «Звезде» в своем стартовом матче чемпионата России в сезоне-2018/19.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Гандболистки тольяттинской «Лады» нанесли гостевое поражение звенигородской «Звезде» в своем стартовом матче чемпионата России в сезоне-2018/19.
Игра, прошедшая в воскресенье в Звенигороде (Московская область), закончилась со счетом 28:26 в пользу
В другом матче гандболистки «Ставрополья» на своей площадке обыграли ижевский «Университет» — 30:23.