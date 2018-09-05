Тренер «Астраханочки»: Моя команда оказалась не готова к грязной игре «Кубани»

«Я считаю, что “Кубань” получила наставление играть жестко. Временами это превращалось в откровенно грязную игру. Из-за этого я обращался к арбитру. Моя команда оказалась не готова к такому, поэтому возникало много суматохи на площадке. Девочки ждали свистка, а его не было. Следовало не ждать его, а делать то же самое в ответ, как “Кубань”. А мы пытались устраивать интеллигентные игры», — сказал Заикин.