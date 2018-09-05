Тренер «Астраханочки»: Моя команда оказалась не готова к грязной игре «Кубани»

«Кубань» в матче чемпионата России обыграла «Астраханочку». Игра, состоявшаяся во вторник в Краснодаре, завершилась со счетом 25:22 (10:13) в пользу «Кубани».
«Я считаю, что “Кубань” получила наставление играть жестко. Временами это превращалось в откровенно грязную игру. Из-за этого я обращался к арбитру. Моя команда оказалась не готова к такому, поэтому возникало много суматохи на площадке. Девочки ждали свистка, а его не было. Следовало не ждать его, а делать то же самое в ответ, как “Кубань”. А мы пытались устраивать интеллигентные игры», — сказал Заикин.
«Грязная игра — это когда игрок поворачивается спиной, а к нему подбегает другой, не владеющий мячом, и руками начинает наносить удары. “Кубань” получила конкретное наставление — бить. Европейские судьи за такие вещи дают красные карточки в начале матча», — резюмировал специалист, добавив, что команда не станет подавать протест на судейство.