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01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Астраханочки»: Моя команда оказалась не готова к грязной игре «Кубани»

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболистки «Астраханочки» оказались не готовы к грязной игре «Кубани» в матче чемпионата России, считает главный тренер команды Георгий Заикин.

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«Кубань» в матче чемпионата России обыграла «Астраханочку». Игра, состоявшаяся во вторник в Краснодаре, завершилась со счетом 25:22 (10:13) в пользу «Кубани».

«Я считаю, что “Кубань” получила наставление играть жестко. Временами это превращалось в откровенно грязную игру. Из-за этого я обращался к арбитру. Моя команда оказалась не готова к такому, поэтому возникало много суматохи на площадке. Девочки ждали свистка, а его не было. Следовало не ждать его, а делать то же самое в ответ, как “Кубань”. А мы пытались устраивать интеллигентные игры», — сказал Заикин.

«Грязная игра — это когда игрок поворачивается спиной, а к нему подбегает другой, не владеющий мячом, и руками начинает наносить удары. “Кубань” получила конкретное наставление — бить. Европейские судьи за такие вещи дают красные карточки в начале матча», — резюмировал специалист, добавив, что команда не станет подавать протест на судейство.

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