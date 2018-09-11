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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Кубке ЕГФ «Спартак» сыграет с «Берном»

В начале октября московский «Спартак» вступит в борьбу за розыгрыш Кубка ЕГФ со второго раунда.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соперником красно-белых станет швейцарский «Берн», по итогам первого раунда оказавшийся сильнее эстонской «Пылвы».

— В ходе заключительного предсезонного сбора «Спартак» провел три матча против швейцарских команд. Во всех играх были одержаны победы. В частности, красно-белые оказались сильнее чемпиона Швейцарии «Вакер Тун». Думаю, в предстоящем соперничестве с «Берном» наша команда также является фаворитом, — отметил спортивный директор ГК «Спартака» Леонид Воронин. — Определяющей в двухматчевом противостоянии должна стать первая встреча в Москве. На домашней площадке целью «Спартака» станет победа с комфортным преимуществом. Ответный матч пройдет в Швейцарии при большом количестве болельщиков. Гостевой команде всегда непросто играть под давлением трибун, поэтому «Спартак» должен сделать основную заявку на успех именно в первой встрече.

Красно-белые примут «Берн» во Дворце спорта в Крылатском 4 или 5 октября, ответная встреча запланирована на 13 или 14 октября. Точные даты и время матчей будут определены позднее. (Максим Бирюков).

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