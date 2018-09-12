БГК им. Мешкова одержал третью победу подряд в SEHA-лиге

В этом турнире состав брестского клуба пополнился молодыми игроками. В гостевом матче самым результативным у белорусов стал Максим Баранов — 8 голов.

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В SEHA-лиге текущего сезона, в которой принимают участие команды из стран балканского региона и Беларуси, БГК обыграл боснийский «Извиджач» (33:29) и македонcкий «Металург» (41:29).

В турнирной таблице белорусская команда занимает лидирующие позиции: «Вардар» — 9 (3), БГК им. Мешкова — 9 (3), «Нексе» — 9 (3), «Загреб» — 3 (2), «Татран» — 3 (3), «Стяуа» — 3 (1), «Войводина» — 3 (2), «Извиджач» — 0 (3), «Металург» — 0 (3), «Железничар» — 0 (3).