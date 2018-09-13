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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Трефилов: Варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что в российском спорте предпочтение должно отдаваться своим специалистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Приезжают варяги к нам в Россию, диктуют нам условия, забирают наши бабки и ещё оттуда поплёвывают. Куда пацаны денутся? Это же самое, если самому отдать жену дяде и идти к тёте. Это просто-напросто смешно! Поиграл тут, поиграл там, поставьте своего.

Мы плюёмся на этот футбол, но поставили Черчесова, а перед этим мужик из Италии забрал 7,5 млн и уехал, ничего не сделав. Мы должны искать своё. Надо гордиться собой. Мне вот замечание делают, что я такой-сякой, вот Европа… Да я эту Европу… пять раз только на чемпионатах мира, а потом ещё две Олимпиады, вот и всё", — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.

«Сегодня мы посмотрели на Заслуженных мастеров спорта». Огненный Трефилов
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