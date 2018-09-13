Трефилов: Варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё

«Приезжают варяги к нам в Россию, диктуют нам условия, забирают наши бабки и ещё оттуда поплёвывают. Куда пацаны денутся? Это же самое, если самому отдать жену дяде и идти к тёте. Это просто-напросто смешно! Поиграл тут, поиграл там, поставьте своего.

Мы плюёмся на этот футбол, но поставили Черчесова, а перед этим мужик из Италии забрал 7,5 млн и уехал, ничего не сделав. Мы должны искать своё. Надо гордиться собой. Мне вот замечание делают, что я такой-сякой, вот Европа… Да я эту Европу… пять раз только на чемпионатах мира, а потом ещё две Олимпиады, вот и всё", — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.