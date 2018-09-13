Трефилов: Варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что в российском спорте предпочтение должно отдаваться своим специалистам.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что в российском спорте предпочтение должно отдаваться своим специалистам.
«Приезжают варяги к нам в Россию, диктуют нам условия, забирают наши бабки и ещё оттуда поплёвывают. Куда пацаны денутся? Это же самое, если самому отдать жену дяде и идти к тёте. Это
Мы плюёмся на этот футбол, но поставили Черчесова, а перед этим мужик из Италии забрал 7,5 млн и уехал, ничего не сделав. Мы должны искать своё. Надо гордиться собой. Мне вот замечание делают, что я