БГК имени Мешкова стартует в сезоне Лиги чемпионов матчем против «Кристианстада»

Первый поединок на групповой стадии БГК проведет на выезде против шведского «Кристианстада». Матч рассудят арбитры из Испании Андре Марина и Игнасио Серрадила. Телеканал «Беларусь 5» покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 20.25.

Соперники уже знакомы между собой: два года назад команды также были в одной группе в Лиге чемпионов. Тогда в Бресте «мешковцы» уверенно победили (32:27), а в Кристианстаде сыграли вничью (29:29).

В нынешнем розыгрыше БГК определен в элитную группу А. В борьбе за путевку в 1/8 финала чемпионам Беларуси помимо «Кристианстада» будут противостоять действующий победитель турнира — французский «Монпелье», а также немецкий «Райн Левен», венгерский «Веспрем», испанская «Барселона», македонский «Вардар» и польский «Виве».