«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с поражения в Дании

Напомним, что «Медведи» начали сезон с победы в Суперкубке России, а затем на старте чемпионата России потерпели два поражения подряд — от «Динамо-Виктора» и СКИФа. Перед отъездом в Данию чеховская команда обыграла астраханское «Динамо».