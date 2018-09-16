«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с поражения в Дании
Гандболисты «Чеховских медведей» стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения от датского клуба «Бьеррингбро-Силькеборг» со счётом 28:39.
Гандболисты «Чеховских медведей» стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения от датского клуба «Бьеррингбро-Силькеборг» со счётом 28:39.
5 голов в составе российской команды забил Александр Котов, по 4 раза отличились Кирилл Котов, Дмитрий Корнев и Максим Куретков.
В следующем матче 22 сентября 17-кратные чемпионы России на своей площадке примут португальский «Спортинг».
Напомним, что «Медведи» начали сезон с победы в Суперкубке России, а затем на старте чемпионата России потерпели два поражения подряд — от «Динамо-Виктора» и СКИФа. Перед отъездом в Данию чеховская команда обыграла астраханское «Динамо».
Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. Силькеборг, Дания
Группа С. Первый тур
«Бьеррингбро-Силькеборг» (Дания) — «Чеховские медведи» (Россия) — 39:28 (21:16)