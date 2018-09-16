Гандболистки «Звезды» вышли во 2-й отборочный раунд Кубка ЕГФ
Гандболистки звенигородской «Звезды» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ.
Гандболистки звенигородской «Звезды» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ.
Во втором матче первого квалификационного раунда «Звезда» на выезде одолела швейцарский «Цуг» со счётом 28:23. Самым результативным игроком матча стала Ирина Никитина, забившая 8 мячей. По 4 гола записала на свой счёт Анастасия Листопад и Наталья Никитина. Трижды отличилась Анастасия Илларионова.
В первом матче «Звезда» на своей площадке добилась над «Цугом» победы со счётом 30:24.
По сумме двух встреч «Звезда» обыграла «Цуг» со счётом 58:47 и вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ.
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«Цуг» (Швейцария) — «Звезда» (Россия) — 23:28 (14:13).
Первый матч — 24:30.