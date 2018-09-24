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17:20 (мск), источник: БЕЛТА

Голкипер БГК имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре ЛЧ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватский голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, его эффектный сейв в победном матче брестчан с действующим победителем ЛЧ французским «Монпелье» занял второе место по версии ehftv.com., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во многом благодаря великолепной игре Ивана Пешича брестские гандболисты сумели победить на своей арене грозный «Монпелье» (26:23) и вместе с македонским «Вардаром» возглавили турнирную таблицу группы А.

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Во втором туре македонская дружина разгромила на своей площадке в Скопье шведский «Кристианстад» со счетом 33:25. Польский «Виве» в Кельце был сильнее немецкого клуба «Райн-Левен» — 35:32, а испанская «Барселона» переиграла у себя дома венгерский «Веспрем» — 31:28. Послу двух туров БГК и «Вардар» имеют по четыре очка из четырех возможных, на два балла меньше у представителей Испании, Польши, Венгрии и Германии, команды из Швеции и Франции очков пока не набрали. В третьем туре чемпионы Беларуси 26 сентября сыграют в Мангейме с гандболистами «Райн-Левена».

В группе В украинский «Мотор» из Запорожья, в котором выступают белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Алексей Шинкель, на старте потерпел два поражения — дома от французского ПСЖ (29:35) и в гостях от норвежского «Скьерна» (33:37). Лидируют здесь ПСЖ, «Скьерн» и венгерский «Пик» из Сегеда, в активе которых по четыре очка.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по шесть команд из каждой группы.

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