Томаж Чатер вызвал в женскую сборную Беларуси 18 игроков для подготовки к квалификации чемпионата мира-2019
24 сентября в минском Дворце спорта «Уручье» женская сборная Беларуси открыла
24 сентября в минском Дворце спорта «Уручье» женская сборная Беларуси открыла
В УТС принимают участие 18 гандболисток:
вратари — Юлия Кунцевич (1995, «Городничанка»), Юлия Шут (1994, БНТУ-БелАЗ), Мария Троян (2000, БНТУ-2);
левые крайние — Ирина Дронова (1981), Наталья Котина (1991) (обе — «Гомель»);
правая крайняя — Кристина Ахраменко (1995, «Гомель»), Татьяна Рудковская (1997, БНТУ-БелАЗ);
линейные — Виктория Шамановская (1993), Ирина Мокат (1994) (обе — «Гомель»), Валерия Гутова (1996, БНТУ-БелАЗ);
левые полусредние — Лилия Артюхович (1987), Анастасия Мазго (1995), Мария Коновал (1997) (все — БНТУ-БелАЗ);
правые полусредние — Наталья Василевская (1991, «Вылча», Румыния), Екатерина Силицкая (1993, «Гомель»), Екатерина Маркелова (1989, БНТУ-БелАЗ);
разыгрывающая — Валентина Нестерук (1988, «Люблин», Польша), Диана Ильина (1996, «Бузэу», Румыния).
28 и 29 сентября состоятся товарищеские матчи со сборной Украины. Оба матча пройдут во Дворце спорта «Уручье». Начало — в 19.00, сообщает