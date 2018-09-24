Томаж Чатер вызвал в женскую сборную Беларуси 18 игроков для подготовки к квалификации чемпионата мира-2019

24 сентября в минском Дворце спорта «Уручье» женская сборная Беларуси открыла учебно-тренировочный лагерь. Подопечные Томажа Чатера готовятся к квалификационному турниру чемпионата мира-2019, который с 23 по 25 ноября пройдет в Греции. В соперниках у белорусок — сборные Италии, Португалии и Греции. Чтобы выйти в нокаут-раунд необходимо стать победителем группы или лучшей из команд, которые займут вторые места в четырех квалификационных квартетах.