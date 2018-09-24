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19:08 (мск), источник: Прессбол

Томаж Чатер вызвал в женскую сборную Беларуси 18 игроков для подготовки к квалификации чемпионата мира-2019

24 сентября в минском Дворце спорта «Уручье» женская сборная Беларуси открыла учебно-тренировочный лагерь. Подопечные Томажа Чатера готовятся к квалификационному турниру чемпионата мира-2019, который с 23 по 25 ноября пройдет в Греции. В соперниках у белорусок — сборные Италии, Португалии и Греции. Чтобы выйти в нокаут-раунд необходимо стать победителем группы или лучшей из команд, которые займут вторые места в четырех квалификационных квартетах.

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В УТС принимают участие 18 гандболисток:

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вратари — Юлия Кунцевич (1995, «Городничанка»), Юлия Шут (1994, БНТУ-БелАЗ), Мария Троян (2000, БНТУ-2);
левые крайние — Ирина Дронова (1981), Наталья Котина (1991) (обе — «Гомель»);
правая крайняя — Кристина Ахраменко (1995, «Гомель»), Татьяна Рудковская (1997, БНТУ-БелАЗ);
линейные — Виктория Шамановская (1993), Ирина Мокат (1994) (обе — «Гомель»), Валерия Гутова (1996, БНТУ-БелАЗ);
левые полусредние — Лилия Артюхович (1987), Анастасия Мазго (1995), Мария Коновал (1997) (все — БНТУ-БелАЗ);
правые полусредние — Наталья Василевская (1991, «Вылча», Румыния), Екатерина Силицкая (1993, «Гомель»), Екатерина Маркелова (1989, БНТУ-БелАЗ);
разыгрывающая — Валентина Нестерук (1988, «Люблин», Польша), Диана Ильина (1996, «Бузэу», Румыния).

28 и 29 сентября состоятся товарищеские матчи со сборной Украины. Оба матча пройдут во Дворце спорта «Уручье». Начало — в 19.00, сообщает пресс-служба БФГ.

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