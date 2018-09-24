«Спартак» вышел в лидеры гандбольной Суперлиги
Гандболисты московского «Спартака» возглавили турнирную таблицу чемпионата России среди команд Суперлиги, на выезде обыграв «Пермских медведей» со счётом 33:31.
Гандболисты московского «Спартака» возглавили турнирную таблицу чемпионата России среди команд Суперлиги, на выезде обыграв «Пермских медведей» со счётом 33:31.
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Во встрече в Перми самым результативным у «Спартака» стал Дмитрий Ковалёв, забивший 9 мячей. 6 раз поразил ворота хозяев Михаил Виноградов. В составе пермской команды по 6 голов записали на свой счёт Юрий Орлов и Павел Гноевой.
В другом матче игрового дня «СГАУ-Саратов» на выезде обыграл краснодарский СКИФ со счётом 29:23 и вышел на третье место в турнирной таблице. Самым результативным в саратовской команде стал Ян Ковалев, забивший 7 мячей. У СКИФа 5 раз отличился Илья Белевцов.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
«Пермские медведи» — «Спартак» (Москва) — 31:33 (15:14).
СКИФ (Краснодар) — «СГАУ-Саратов» — 23:29 (10:16).