БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси, играя сегодня в Мангейме с немецким клубом «Райн Левен», уступили со счетом 27:33 (13:18).
Остальные встречи 3-го тура состоятся в ближайшие выходные дни: 29 сентября — «Веспрем» (Венгрия) — «Вардар» (Скопье, Македония), «Кристианстад» (Швеция) — «Барселона» (Испания); 30 сентября — «Монпелье» (Франция) — «Виве» (Кельце, Польша).
В первом туре соревнований команд группы А брестские гандболисты переиграли в гостях «Кристианстад» — 32:30, а затем обыграли на своей арене действующего победителя Лиги чемпионов «Монпелье» со счетом 26:23. Свой следующий матч подопечные Маноло Каденеса проведут 6 октября на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» против венгерского «Веспрема».
Положение команд сейчас таково: БГК — 4 очка (3 матча), «Вардар» — 4 (2), «Райн Левен» — 4 (3), «Барселона» — 2 (2), «Виве» — 2 (2), «Веспрем» — 2 (2), «Кристианстад» — 0 (2), «Монпелье» — 0 (2).