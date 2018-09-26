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22:29 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси, играя сегодня в Мангейме с немецким клубом «Райн Левен», уступили со счетом 27:33 (13:18).

Остальные встречи 3-го тура состоятся в ближайшие выходные дни: 29 сентября — «Веспрем» (Венгрия) — «Вардар» (Скопье, Македония), «Кристианстад» (Швеция) — «Барселона» (Испания); 30 сентября — «Монпелье» (Франция) — «Виве» (Кельце, Польша).

В первом туре соревнований команд группы А брестские гандболисты переиграли в гостях «Кристианстад» — 32:30, а затем обыграли на своей арене действующего победителя Лиги чемпионов «Монпелье» со счетом 26:23. Свой следующий матч подопечные Маноло Каденеса проведут 6 октября на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» против венгерского «Веспрема».

Положение команд сейчас таково: БГК — 4 очка (3 матча), «Вардар» — 4 (2), «Райн Левен» — 4 (3), «Барселона» — 2 (2), «Виве» — 2 (2), «Веспрем» — 2 (2), «Кристианстад» — 0 (2), «Монпелье» — 0 (2).

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