БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси, играя сегодня в Мангейме с немецким клубом «Райн Левен», уступили со счетом 27:33 (13:18).

В первом туре соревнований команд группы А брестские гандболисты переиграли в гостях «Кристианстад» — 32:30, а затем обыграли на своей арене действующего победителя Лиги чемпионов «Монпелье» со счетом 26:23. Свой следующий матч подопечные Маноло Каденеса проведут 6 октября на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» против венгерского «Веспрема».