БГК имени Мешкова обыграл гандболистов минского СКА в чемпионате Беларуси

В начале игры впереди были брестчане, которые выиграли первый тайм со счетом 18:17.

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После перерыва армейцы перехватили инициативу и долгое время лидировали. Однако в самой концовке БГК сумел не только догнать соперников, но и вырвать победу с минимальным перевесом — 33:32.

В составе брестской дружины самыми результативными стали Сергей Шилович и Александр Шкуринский, забросившие по 7 мячей, у проигравших 6 мячей в активе Николая Алехина.