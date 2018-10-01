Белорусские гандболистки дважды уступили украинкам в товарищеских матчах

В первом товарищеском матче на площадке дворца спорта «Уручье» белоруски ушли на перерыв с перевесом в один мяч — 14:13, но во второй половине соперницы сумели переломить ход встречи и выиграть со счетом 28:25.

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Самой результативной в составе белорусской команды стала Лилия Артюхович, забросившая 4 мяча. Она же была лучшей во втором спарринге, проигранном с результатом 27:31, забросив 9 мячей.