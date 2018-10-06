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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

Трефилов: Лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток «Кубани»

КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов заявил, что лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток краснодарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Кубань» в матче чемпионата России победила майкопский «АГУ-Адыиф». Игра, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 33:18 (16:13) в пользу хозяев.

«Игроки «Кубани» всегда должны быть в идеальной форме: неважно, приехали они из сборной, или нет. Есть такая штука, как подготовка. Они — мастера спорта России. Наверное, надо вернуть старую систему, когда человек каждые пять лет подтверждал свой значок. Не подтвердил — отдавай. Подтвердил пять раз — стал заслуженным мастером спорта. Это было хорошо. После игры с «АГУ-Адыиф» лишил бы значков всех игроков «Кубани», — сказал Трефилов журналистам.

В следующем матче чемпионата России «Кубань» 9 октября в гостях встретится со «Ставропольем».

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