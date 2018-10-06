Трефилов: Лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток «Кубани»
КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов заявил, что лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток краснодарского клуба.
КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов заявил, что лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток краснодарского клуба.
«Кубань» в матче чемпионата России победила майкопский «АГУ-Адыиф». Игра, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 33:18 (16:13) в пользу хозяев.
«Игроки «Кубани» всегда должны быть в идеальной форме: неважно, приехали они из сборной, или нет. Есть такая штука, как подготовка. Они — мастера спорта России. Наверное, надо вернуть старую систему, когда человек каждые пять лет подтверждал свой значок. Не подтвердил — отдавай. Подтвердил пять раз — стал заслуженным мастером спорта. Это было хорошо. После игры с «АГУ-Адыиф» лишил бы значков всех игроков «Кубани», — сказал Трефилов журналистам.
В следующем матче чемпионата России «Кубань» 9 октября в гостях встретится со «Ставропольем».