Трефилов: Лишил бы званий мастеров спорта всех гандболисток «Кубани»

«Игроки «Кубани» всегда должны быть в идеальной форме: неважно, приехали они из сборной, или нет. Есть такая штука, как подготовка. Они — мастера спорта России. Наверное, надо вернуть старую систему, когда человек каждые пять лет подтверждал свой значок. Не подтвердил — отдавай. Подтвердил пять раз — стал заслуженным мастером спорта. Это было хорошо. После игры с «АГУ-Адыиф» лишил бы значков всех игроков «Кубани», — сказал Трефилов журналистам.