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19:23 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты БГК им. Мешкова уступили «Веспрему» в Лиге чемпионов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова проиграли в Лиге чемпионов в домашнем матче венгерскому «Веспрему» со счетом 28:29, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Завершившаяся игра в брестском спорткомплексе «Виктория» для хозяев получилась непростой. Подопечные Маноло Каденаса вели в счете в ходе первого тайма (16:15), но затем не смогли четко сыграть в защите. Самым результативным игроком у БГК стал Дарко Джукич — 5 очков.

Следующий матч в Лиге чемпиона мешковцы проведут 13 октября. На свое площадке брестчане примут испанскую «Барселону».

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