Гандболисты БГК им. Мешкова уступили «Веспрему» в Лиге чемпионов

Завершившаяся игра в брестском спорткомплексе «Виктория» для хозяев получилась непростой. Подопечные Маноло Каденаса вели в счете в ходе первого тайма (16:15), но затем не смогли четко сыграть в защите. Самым результативным игроком у БГК стал Дарко Джукич — 5 очков.