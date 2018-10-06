Гандболисты БГК им. Мешкова уступили «Веспрему» в Лиге чемпионов
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова проиграли в Лиге чемпионов в домашнем матче венгерскому «Веспрему» со счетом 28:29, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова проиграли в Лиге чемпионов в домашнем матче венгерскому «Веспрему» со счетом 28:29, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Завершившаяся игра в брестском спорткомплексе «Виктория» для хозяев получилась непростой. Подопечные Маноло Каденаса вели в счете в ходе первого тайма (16:15), но затем не смогли четко сыграть в защите. Самым результативным игроком у БГК стал Дарко Джукич — 5 очков.
Следующий матч в Лиге чемпиона мешковцы проведут 13 октября. На свое площадке брестчане примут испанскую «Барселону».