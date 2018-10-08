«Университет-Нева», «СГАУ-Саратов» и «Спартак» захватили вершину
Команды из
Команды из
Новый гандбольный сезон в мужской суперлиге только набирает обороты. Но чемпионат уже обратил на себя внимание рядом интересных событий, неожиданных результатов и ярких матчей. Главной сенсацией, пожалуй, можно назвать старт «Чеховских медведей». В прошлом сезоне команда Владимира Максимова стала чемпионом России в семнадцатый раз подряд. Но в этом «Чеховские медведи» пока не на высоте. После того как подмосковный клуб открыл сезон победой над «Спартаком» в Суперкубке России, последовали неудачи. Кошмаром для «Чеховских медведей» обернулся первый же выезд в сезоне по маршруту Буденновск — Краснодар. Сначала команда Владимира Максимова уступила «Динамо-Виктору» — 33:34, а затем потерпела поражение от СКИФа — 23:25. Такого у «Чеховских медведей» не было за всю историю никогда.
— Одна осечка может быть случайностью, две — уже закономерность, — так отреагировал на неудачный старт в чемпионате России главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов. — Эти результаты говорят о том, что мы плохо готовы к сезону, значит, мы
Провальный старт «Чеховских медведей» подкрепился и невыразительным началом Лиги чемпионов, где гандболисты подмосковного клуба потерпели три поражения подряд. И только сейчас команда Владимира Максимова постепенно приходит в себя. Четыре победы в чемпионате России, еще одна в Лиге чемпионов — похоже, кризис 17-кратного чемпиона преодолен. Но стартовые осечки могут аукнуться в концовке регулярного чемпионата при борьбе за первое место, которое дает преимущество своей площадки в
Еще до начала сезона главным конкурентом «Чеховских медведей» называли «Спартак». И эти прогнозы сбываются. В начале сезона
А возглавляет турнирную таблицу «Университет-Нева». В прошлом сезоне команда Дмитрия Торгованова в чемпионате России финишировала только третьей, что стало ударом по самолюбию. В этом петербургский клуб горит желанием вернуть свои позиции и даже побороться за золотые медали. «Университет-Нева» дважды терпел поражение — от «Пермских медведей» и «Динамо-Виктора». Но при этом добилась пять побед, а особенно впечатляющей стала виктория над СКИФом, молодой и дерзкой командой, которая после прихода известного специалиста Олега Кулешова вновь мечтает вмешаться в борьбу за медали. Однако «Университет-Нева» в гостях не оставил ни шанса, преподав молодому коллективу из Краснодара
При этом команде Дмитрия Торгованова удержаться на вершине будет нелегко. Конкуренцию «Университету-Неве» составляют не только «Спартак» и подтянувшиеся «Чеховские медведи», но и другие клубы. Например, как и «Спартак», пока не терпит поражений «Динамо-Виктор». Команда Сергея Кленова лишь раз потеряла очки в матче против «Сунгуля» — 27:27. В остальных играх «викторианцы» взяли верх, в том числе над «Чеховскими медведями», «Университетом-Невой» и амбициозным «СГАУ-Саратовом». Наверняка «Динамо-Виктор» станет еще одним претендентом на медали.
Не отстают и саратовские «аграрии». Перед сезоном команда Александра Алексеева заявила о намерении побороться за место в еврокубках, и слова пока не расходятся с делом. В шести стартовых матчах чемпионата «СГАУ-Саратов» потерпел всего одно поражение, уступив «Университету-Неве». Но больше волжане осечек себе не позволяли, а победа над «Пермскими медведями» на своей площадке в воскресенье — 25:24 — закрепила на втором месте. Словом, в стартовавшем сезоне борьба за высокие места получится еще более увлекательной. Начало сезона уже показало — болельщиков ждет много интересного.