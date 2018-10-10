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00:19 (мск), источник: Vesti.kz

Гандболистки «Алматы» выиграли клубный чемпионат Азии

Гандболистки «Алматы» стали победительницами третьего клубного чемпионата Азии, передает корреспондент Vesti.kz.

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В этом году соревнования с 3 по 9 октября проходили в спорткомплексе «Даулет» в Алматы. В них участвовали казахстанские «Алматы», «Кайсар» и «Астана», узбекистанская «Узбечка», иранский «Ларестан» и индийский «Т-Спортс».

Гандболистки «Алматы» выиграли все пять матчей и стали победительницами турнира. «Серебро» — у «Кайсара», выигравшего четыре встречи. Бронзовыми призерами стали гандболистки «Астаны», одержавшие три победы. Четвертое место заняла «Узбечка», пятое — «Ларестан», а шестое — «Т-Спортс».

Клубный чемпионат Азии среди женских команд проводится с 2016 года. Первый турнир состоялся в Кызылорде и закончился победой «Кайсара». Спустя сезон в Ташкенте победил местный АГМК.

Отметим, что в первом розыгрыше вместе с казахстанскими и узбекистанскими командами участвовал «Катар СК» из одноименной страны и иранский «Шардари Санандай», а во втором — был тот же состав, что и в 2018 году.

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