Гандболистки «Алматы» выиграли клубный чемпионат Азии

В этом году соревнования с 3 по 9 октября проходили в спорткомплексе «Даулет» в Алматы. В них участвовали казахстанские «Алматы», «Кайсар» и «Астана», узбекистанская «Узбечка», иранский «Ларестан» и индийский «Т-Спортс».

Гандболистки «Алматы» выиграли все пять матчей и стали победительницами турнира. «Серебро» — у «Кайсара», выигравшего четыре встречи. Бронзовыми призерами стали гандболистки «Астаны», одержавшие три победы. Четвертое место заняла «Узбечка», пятое — «Ларестан», а шестое — «Т-Спортс».

Клубный чемпионат Азии среди женских команд проводится с 2016 года. Первый турнир состоялся в Кызылорде и закончился победой «Кайсара». Спустя сезон в Ташкенте победил местный АГМК.