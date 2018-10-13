БГК имени Мешкова уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15. Во втором тайме гостям удалось уйти в отрыв, и они довели встречу до победы с разницей в 8 мячей — 29:21. Это третье подряд поражение БГК в предварительной группе А Лиги чемпионов после двух викторий на старте.