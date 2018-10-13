БГК имени Мешкова уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской «Барселоне» в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской «Барселоне» в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15. Во втором тайме гостям удалось уйти в отрыв, и они довели встречу до победы с разницей в 8 мячей — 29:21. Это третье подряд поражение БГК в предварительной группе А Лиги чемпионов после двух викторий на старте.
Напомним, брестчане победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях) и венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома).
После 5 проведенных встреч в активе БГК осталось 4 очка. Следующий матч подопечные Маноло Каденаса проведут 4 ноября в Скопье против македонского «Вардара».