«Чеховские медведи» одержали вторую победу в Лиге чемпионов

На своей площадке подмосковная команда разгромила македонский «Металлург» со счётом 33:25. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Дмитрий Санталов, забивший 6 мячей. Пять раз отличился Роман Остащенко. 4 гола и красная карточка на счету Павла Андреева.