«Чеховские медведи» одержали вторую победу в Лиге чемпионов
Гандболисты «Чеховских медведей» одержали вторую победу на групповом этапе мужской Лиги чемпионов.
Гандболисты «Чеховских медведей» одержали вторую победу на групповом этапе мужской Лиги чемпионов.
На своей площадке подмосковная команда разгромила македонский «Металлург» со счётом 33:25. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Дмитрий Санталов, забивший 6 мячей. Пять раз отличился Роман Остащенко. 4 гола и красная карточка на счету Павла Андреева.
В первом круге соревнований в группе С «Чеховские медведи» одержали две победы и потерпели три поражения. Второй круг подмосковная команда начнёт 4 ноября выездным матчем с «Металлургом» в Скопье.
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа С. Пятый тур
«Чеховские медведи» (Московская область, Россия) — «Металлург» (Скопье, Македония) — 33:25 (18:13).