БГК имени Мешкова победил СКА в чемпионате Беларуси

Сегодня в Бресте действующие чемпионы страны сыграли очень уверенно и были сильнее своих главных конкурентов, победив со счетом 29:25.

Первую встречу лидеров белорусского гандбола, состоявшуюся 30 сентября в Минске, с минимальным преимуществом также выиграли брестчане — 33:32.

В другом сегодняшнем матче гандболисты могилевского клуба «Машека» победили на своей площадке юниорскую сборную Беларуси со счетом 41:30.

После 6 игр у БГК 12 очков из 12 возможных, СКА провел на матч больше и имеет 10 зачетных баллов, у «Машеки» 8 очков после 6 встреч, гродненский «Кронон» имеет в своем активе 6 баллов, проведя 7 игр.