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21:38 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил СКА в чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл минский СКА в центральном матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Бресте действующие чемпионы страны сыграли очень уверенно и были сильнее своих главных конкурентов, победив со счетом 29:25.

Первую встречу лидеров белорусского гандбола, состоявшуюся 30 сентября в Минске, с минимальным преимуществом также выиграли брестчане — 33:32.

В другом сегодняшнем матче гандболисты могилевского клуба «Машека» победили на своей площадке юниорскую сборную Беларуси со счетом 41:30.

После 6 игр у БГК 12 очков из 12 возможных, СКА провел на матч больше и имеет 10 зачетных баллов, у «Машеки» 8 очков после 6 встреч, гродненский «Кронон» имеет в своем активе 6 баллов, проведя 7 игр.

Завтра лучшие белорусские гандболисты соберутся в Минске и под руководством Юрия Шевцова в составе сборной страны начнут подготовку к стартовому матчу квалификации ЧЕ-2020 с командой Боснии и Герцеговины. Эта игра состоится 25 октября в минском дворце спорта «Уручье». Кроме этих дружин в отборочной группе 5 сыграют гандболисты Чехии и Финляндии.

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