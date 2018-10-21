Трефилов: Я не доживу до момента, когда игроки начнут что-либо делать

«Выиграли и выиграли, но, кажется, я не доживу момента, когда эта команда начнет что-либо делать. Белорусы — хорошая команда, но предсказуемая. Чем я могу быть доволен? Ничем! Для меня обилие голов — не показатель. Мой показатель — как эти голы забиты, как это у нас получается. К сожалению, вы все видели, что не очень. Выходим один на один — попадаем во вратаря или плакат за его спиной. Его жалко уже было. О чем это говорит? О нашем мастерстве. К сожалению, можно выиграть на эмоциях, на желании, но надо на мастерстве. Его я пока не чую», — сказал Трефилов журналистам после матча.