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19:09 (мск), источник: Р-Спорт

Трефилов: Я не доживу до момента, когда игроки начнут что-либо делать

КРАСНОДАР, 21 окт — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов, убежден, что он не доживет до того момента, как игроки команды начнут что-либо делать на площадке.

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Источник: РИА "Новости"

Краснодарская «Кубань» во второй раз обыграла белорусский «БНТУ-БелАЗ» во втором матче второго раунда женского Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF). Матч, прошедший в воскресенье в Краснодаре, завершился со счётом 25:20 (18:12) в пользу команды Трефилова.

«Выиграли и выиграли, но, кажется, я не доживу момента, когда эта команда начнет что-либо делать. Белорусы — хорошая команда, но предсказуемая. Чем я могу быть доволен? Ничем! Для меня обилие голов — не показатель. Мой показатель — как эти голы забиты, как это у нас получается. К сожалению, вы все видели, что не очень. Выходим один на один — попадаем во вратаря или плакат за его спиной. Его жалко уже было. О чем это говорит? О нашем мастерстве. К сожалению, можно выиграть на эмоциях, на желании, но надо на мастерстве. Его я пока не чую», — сказал Трефилов журналистам после матча.

Первая игра, состоявшаяся в субботу, 20 октября, также завершилась победой краснодарского клуба 29:22 (15:12). Обе встречи по договоренности сторон прошли в Краснодаре.

Соперник «Кубани» по третьему раунду отбора Кубка EHF определится во вторник, 23 октября.

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