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12:56 (мск), источник: ТАСС

Сборной России по гандболу поставлена задача выйти на чемпионат Европы с первого места

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Задачей мужской сборной России по гандболу является попадание на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Национальная команда во вторник провела тренировку накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная России выступает в 7-й отборочной группе вместе с командами Венгрии, Италии и Словакии. В среду россияне сыграют с итальянцами в Москве, начало — 19:30 мск.

«Задача — занять первое место в группе. Нельзя сказать, что она самая сложная. Интересно посмотреть на сплав опыта и молодости в нашей команде», — сказал Шишкарев.

Во втором этапе отборочного турнира участвуют 32 сборные, которые поделены на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на чемпионат Европы 2020 года, который пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции. Четыре лучшие команды, занявших третьи места в своих группах, также квалифицируются на европейское первенство.

Мужские чемпионаты Европы по гандболу проводятся с 1994 года. Сборная России становилась победителем турнира в 1996 году, а также дважды проигрывала в финалах (1994, 2000).

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