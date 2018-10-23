Сборной России по гандболу поставлена задача выйти на чемпионат Европы с первого места

Национальная команда во вторник провела тренировку накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная России выступает в 7-й отборочной группе вместе с командами Венгрии, Италии и Словакии. В среду россияне сыграют с итальянцами в Москве, начало — 19:30 мск.

«Задача — занять первое место в группе. Нельзя сказать, что она самая сложная. Интересно посмотреть на сплав опыта и молодости в нашей команде», — сказал Шишкарев.

Во втором этапе отборочного турнира участвуют 32 сборные, которые поделены на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на чемпионат Европы 2020 года, который пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции. Четыре лучшие команды, занявших третьи места в своих группах, также квалифицируются на европейское первенство.