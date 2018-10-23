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16:10 (мск), источник: ТАСС

Мужской чемпионат мира по гандболу 2025 года может пройти в Ставропольском крае

ТАСС, 23 октября. Власти Ставропольского края подготовили заявку на проведение чемпионата мира по гандболу среди мужских команд 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского края.

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Авторы проекта предлагают к 2025 году построить ряд спортивных объектов в регионе Кавказских Минеральных Вод, а также в Ставрополе, Буденновске и Невинномысске. В дальнейшем заявка должна получить одобрение на федеральном и международном уровнях.

«Надеемся, что проект Ставропольского края будет поддержан на уровне федерации, ведь как неоднократно в своих выступлениях отмечал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, если каждый из нас не возьмется за развитие региона, каждый не внесет положительную лепту, то результата не будет. И самой главной победой для команды станет реализация их задуманного проекта», — сказал заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов.

Чемпионаты мира по гандболу среди мужчин проводятся раз в два года, ранее на территории России турнир не проходил. В 2019 году турнир примут Дания и Германия, в 2021-м — Египет, а в 2023-м — Польша и Швеция.

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