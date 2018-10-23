Мужской чемпионат мира по гандболу 2025 года может пройти в Ставропольском крае

Авторы проекта предлагают к 2025 году построить ряд спортивных объектов в регионе Кавказских Минеральных Вод, а также в Ставрополе, Буденновске и Невинномысске. В дальнейшем заявка должна получить одобрение на федеральном и международном уровнях.

«Надеемся, что проект Ставропольского края будет поддержан на уровне федерации, ведь как неоднократно в своих выступлениях отмечал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, если каждый из нас не возьмется за развитие региона, каждый не внесет положительную лепту, то результата не будет. И самой главной победой для команды станет реализация их задуманного проекта», — сказал заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов.