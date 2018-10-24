Мужская сборная поборется за Евро

Источник: Спорт-Экспресс

Отличительная черта этой сборной — открытость. Не так давно прославленный Константин Игропуло ходил по Парку Горького и задавал прохожим вопросы на гандбольную тему. Те, кто отвечал правильно, получали билеты на игру на отборочный к ЧЕ-2020 матч с Италией. А на открытой предыгровой тренировке сюрприз ждал уже журналистов: все желающие могли попробовать свои силы в пробитии пенальти. На воротах играли вратари сборной! Можете представить, чтобы перед важным футбольным поединком Станислав Черчесов разрешил корреспондентам исполнить одиннадцатиметровые Андрею Луневу или Маринато Гильерме? Даст ли Илья Воробьев кому-то не из команды выполнить буллит Сергею Бобровскому? Даже мысль такая никому в голову не придет!

А в гандболе такое вполне возможно. Отсюда и отдача. На игру с довольно скромной Италией ожидается аншлаг.

— Все билеты распроданы, — не без удовольствия признается президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. — Один мой приятель недавно сказал: «Денен нет — плохо, есть — катастрофа». Вот и к нам раньше не так много ходили, а теперь на 40 VIP-мест — 80 уважаемых людей. Что же касается самого дорогого для нас — болельщиков, — то их количество радует меня еще больше. Даже, несмотря на отсутствие серь­езной рекламы, интерес к предстоящей игре высокий. Это — наше главное достижение.

Система отбора

Матчем с итальянцами Россия начинает поход на Евро-2020. Напомним, что предыдущий континентальный чемпионат гандболисты пропустили, впервые в истории не преодолев сито отбора. Однако после этого были сделаны правильные выводы: на чемпионат мира-2019, который пройдет в январе следующего года, команда отобралась, пройдя куда более тяжелую сетку.

Сейчас сборная на ходу, и шансов пролететь мимо ЧЕ-2020 практически не имеет. Чтобы железно пробиться туда, нужно занять место не ниже второго в группе, где помимо нас — Италия, Словакия и Венгрия. При всем уважении к соперникам, миссия не выглядит невыполнимой.

Хотя главный тренер Эдуард Кокшаров, олимпийский чемпион-2000 и чемпион мира-1997, во времена игровой карьеры которого на этих соперников даже не посмотрели бы, призывает не бежать впереди паровоза.

Пусть Италия не входит в число грандов, разбирая ее, мы постарались не упустить ни единого момента. Обращал внимание команды, что эта сборная всегда играет с огромным желанием и рвется вперед вне зависимости от счета. Эдуард Кокшаров

При этом главный тренер признал, что к России сейчас в гандбольном мире относятся серьезнее.

— Ведущие команды еще недавно не горели желанием играть с нами, а сейчас предложения повалились. По квалификационному к чемпионату мира турниру мы прошлись катком, но нас толком не видели. Поэтому многие хотят на себе пощупать игру нашей сборной. Решили, что перед ЧМ проведем две товарищеские игры со Швецией. Помню времена, когда на всех турнирах ставился один вопрос: мы или они. Начнем со старого по-новому.

— Все мысли уже о чемпионате мира?

— Понятно, что главная наша задача — отобраться на Олимпийские игры. Для этого нужно хорошо сыграть на ЧМ. Но двигаться нужно поступательно. Сейчас самое важное — успешно начать квалификацию на ЧЕ-2020. И мысли именно об этом.

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Борода Дибирова

Перед началом тренировки собрание с командой провел Сергей Шишкарев. «Мы должны показать всем, что наша мужская сборная еще поборется», — доносилось до журналистов. А когда президент свою речь закончил, то к ним, журналистам, сам и направился.

— Хотелось бы занять первое место в группе, — не стал скромничать Шишкарев. — Она у нас не самая сложная. Осечки нам не нужны. Во время моего пребывания в руководстве федерации ошибок было уже более чем достаточно. С Италией шанс получат молодые ребята. У нас сразу четверо травмированных — Константин Игропуло, Сергей Горбок, Павел Атьман и Сергей Шельменко. Тем не менее хочется, чтобы игра была с мыслью. До важнейшего ЧМ осталось совсем немного времени, важно, чтобы к нему мы подошли, имея на каждую позицию по 2 — 3 равноценных игрока, и тренер выбирал лучшего из лучших, а не думал, кем бы закрыть какую-то позицию.

Что касается мысли игры, то одним из главных ответственных за нее на площадке будет Тимур Дибиров.

— Сейчас такой момент, когда молодые ребята должны выйти из-за спин и проявить себя, — начал спортсмен, который свой первый чемпионат России выиграл еще 14 лет назад.

— Вы готовы их пропускать?

— А как иначе, если мне 35 лет? Со своей стороны я, наоборот, с удовольствием окажу поддержку. Момент, когда придется уступать дорогу молодым, все равно придет. Важно, чтобы это было органично, а не стало шок-терапией. Я и другие опытные ребята готовы всячески помогать в этом. Вместе с тем и сами отдадим сборной сколько нужно. Мы помним примеры Сергея Тетюхина и Павла Дацюка, поэтому будем играть за сборную, пока в этом будет необходимость.

— Важный момент: борода вам в игре помогает?

— О, еще как!