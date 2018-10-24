Сборная России по гандболу обыграла итальянцев в стартовом матче отбора на ЧЕ-2020

В другом матче 7-й группы сборная Венгрии на своей площадке переиграла команду Словакии (30:22). В следующем туре сборная России на выезде сыграет со словаками 27 октября.
На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды каждой из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.
Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.
Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся раз в два года, начиная с 1994-го. Сборная России стала победителем турнира 1996 года. Также в активе российских гандболистов две серебряные медали (1994, 2000). Самой титулованной командой чемпионатов Европы является сборная Швеции, побеждавшая четыре раза.