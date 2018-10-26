«Ростов-Дон» не знает поражений

Читайте также Разработка проекта строительства «Гандбол-Арены» в Ростове рядом со стадионом ЧМ началась

Новый сезон в женской Суперлиге стремительно разгорается. И, пожалуй, с каждой неделей все интереснее и интереснее. Так, в минувший четверг состоялись сразу два матча с приставкой топ. Конечно, наибольшее внимание болельщиков привлек­ла встреча «Лады» и «Ростов-Дона» в Тольятти. Дважды подряд вице-чемпион против золотого медалиста — вывеска более чем привлекательная. Это все равно что «Зенит» против «Спартака» в футболе или ЦСКА против СКА в хоккее.

Битва на Волге

«Лада» вот уже несколько лет посягает на высшую ступень российского чемпионата. А обыграть, наконец, могучий «Ростов-Дон» — один из главных приоритетов третьего сезона подряд. Вот только рассчитывать на успех в домашнем матче тольяттинскому клубу было объективно сложно. Во-первых, «Ростов-Дон» набрал мощный ход, во-вторых, вице-чемпион России недосчитался сразу двух лидеров на позиции левого полусреднего — самого ценного игрока чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет Елены Михайличенко и ганд­болистки сборной России Полины Ведехиной. А вот и без того мощный «Ростов-Дон», напротив, усилил состав, подписав контракты с экс-гандболистками «Астраханочки» — Кристиной Кокжокарь и Миланой Таженовой, которую Европейская федерация гандбола включила в двадцатку самых перспективных игроков Старого Света.

Самый ценный игрок Олимпиады в Рио Анна Вяхирева (слева) стала лучшим бомбардиром матча с "Ладой", забросив шесть мячей

Потери Михайличенко и Ведехиной все-таки сказались на шансах «Лады» нанести «Рос­тов-Дону» первое поражение в сезоне. На равных команда Александра Хомутова сражалась с чемпионом страны только восемь минут, а потом самый ценный игрок Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева двумя подряд точными бросками вывела ростовский клуб вперед — 6:4. Хозяйки площадки старались оказать ростовчанкам достойное сопротивление. Но удалось это лишь частично. Волжанки сумели сравнять счет, однако в концовке первого тайма «Ростов-Дон» благодаря голам Юлии Манагаровой и Лоис Аббинг оторвался на три мяча — 17:14.

После перерыва действующий чемпион страны окончательно взял игру под контроль. В начале второго тайма «Ростов-Дон» выдал отрезок, оторвавшись на пять мячей — 20:15. А затем преимущество команды Амброса Мартина только росло. За девять минут до финальной сирены оно достигло девяти мячей — 29:20, и стало ясно, что «Ладе» ни при каких обстоятельствах не отыграться. Как итог — уверенная победа «Ростов-Дона» — 33:27.

Мы знали, что, если хотим обыграть «Ладу», нам надо включить максимальный режим, ведь это команда, способная доставить проб­лемы. В первом тайме у нас не все получалось, мы давали слишком много возможностей забить. После перерыва, несмотря на то, что мы много играли в меньшинстве, добавили агрессивности, и это принесло плоды. Также мне понравилась атмосфера матча, она была фантастической. Хотя впереди еще целый сезон. Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин

Для «Ростов-Дона» это стало шестой победой подряд в чемпионате России. И это единственная команда, которая пока не потеряла ни одного очка. Команда Амброса Мартина располагается в турнирной таблице на втором месте, но именно она — теневой фаворит, так как в запасе несколько матчей.

Блокбастер в Краснодаре

А номинальный лидер чемпионата России — краснодарская «Кубань», которая проиграла только один матч — как раз «Ростов-Дону». Но в четверг команда Евгения Трефилова во второй раз в сезоне потеряла очки. Желто-зеленые принимали на своей площадке «Звезду», команду Алексея Гумянова, помощника Трефилова в сборной России. И оба коллектива выдали матч-боевик, на двоих забросив 68 мячей. А главное — игра получилась с лихо закрученным сюжетом и непредсказуемой концовкой. По ходу первого тайма «Кубань» вела пять мячей и, казалось, будет доминировать на протяжении всего матча. Однако «Звезда» перед перерывом сумела отыграть разрыв до минимума, а во втором тайме и вовсе вышла вперед. За шесть минут до финальной сирены подмос­ковный клуб вел — 31:28, однако «Кубань» не сдалась и умудрилась сравнять счет. На последней минуте встречи «Звезда» была впереди на один мяч, но точный бросок Екатерины Баркаловой за девять секунд до конца встречи спас для «Кубани» ничью — 34:34.

К сожалению, мы упустили победу. Первый тайм был для нас сложным, мы никак не могли справиться с защитой «Кубани» 6−0. Пос­ле перерыва мы наладили игру в обороне, хорошо убегали в контратаку. Считаю, что мы будем прибавлять от матча к матчу. Главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов