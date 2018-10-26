«Ростов-Дон» не знает поражений
Действующий чемпион России доминирует на старте женской Суперлиги. «Ростов-Дон» — единственная команда, которая пока ни разу не проиграла.
Действующий чемпион России доминирует на старте женской Суперлиги. «Ростов-Дон» — единственная команда, которая пока ни разу не проиграла.
Новый сезон в женской Суперлиге стремительно разгорается. И, пожалуй, с каждой неделей все интереснее и интереснее. Так, в минувший четверг состоялись сразу два матча с приставкой топ. Конечно, наибольшее внимание болельщиков привлекла встреча «Лады» и «Ростов-Дона» в Тольятти. Дважды подряд
«Лада» вот уже несколько лет посягает на высшую ступень российского чемпионата. А обыграть, наконец, могучий «Ростов-Дон» — один из главных приоритетов третьего сезона подряд. Вот только рассчитывать на успех в домашнем матче тольяттинскому клубу было объективно сложно.
Потери Михайличенко и Ведехиной
После перерыва действующий чемпион страны окончательно взял игру под контроль. В начале второго тайма «Ростов-Дон» выдал отрезок, оторвавшись на пять мячей — 20:15. А затем преимущество команды Амброса Мартина только росло. За девять минут до финальной сирены оно достигло девяти мячей — 29:20, и стало ясно, что «Ладе» ни при каких обстоятельствах не отыграться. Как итог — уверенная победа «Ростов-Дона» — 33:27.
Мы знали, что, если хотим обыграть «Ладу», нам надо включить максимальный режим, ведь это команда, способная доставить проблемы. В первом тайме у нас не все получалось, мы давали слишком много возможностей забить. После перерыва, несмотря на то, что мы много играли в меньшинстве, добавили агрессивности, и это принесло плоды. Также мне понравилась атмосфера матча, она была фантастической. Хотя впереди еще целый сезон.
Для «Ростов-Дона» это стало шестой победой подряд в чемпионате России. И это единственная команда, которая пока не потеряла ни одного очка. Команда Амброса Мартина располагается в турнирной таблице на втором месте, но именно она — теневой фаворит, так как в запасе несколько матчей.
А номинальный лидер чемпионата России — краснодарская «Кубань», которая проиграла только один матч — как раз «Ростов-Дону». Но в четверг команда Евгения Трефилова во второй раз в сезоне потеряла очки.
К сожалению, мы упустили победу. Первый тайм был для нас сложным, мы никак не могли справиться с защитой «Кубани» 6−0. После перерыва мы наладили игру в обороне, хорошо убегали в контратаку. Считаю, что мы будем прибавлять от матча к матчу.
Для Евгения Трефилова ничья со «Звездой» стала первой во главе «Кубани» за 145 матчей. Пока его команда на первом месте, но уступает «Ростов-Дону» и «Ладе» по потерянным очкам. А тройку лидеров поджимает команда «Ставрополье», которая впечатляюще начала сезон, потерпев лишь два поражения в семи матчах. Так ставропольский клуб не начинал чемпионат еще никогда.