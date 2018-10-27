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21:24 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по гандболу одержала вторую победу в отборочном турнире ЧЕ-2020

ТАСС, 27 октября. Сборная России по гандболу победила команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Словакии и завершилась со счетом 22:21.

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Российская сборная набрала 4 очка после двух туров и в следующем матче на своей площадке примет венгров 10 апреля 2019 года.

На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.

Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся раз в два года с 1994 года. Сборная России стала победителем турнира 1996 года. Также в активе российских гандболистов две серебряные медали (1994, 2000). Самой титулованной командой чемпионатов Европы является сборная Швеции, побеждавшая четыре раза.

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