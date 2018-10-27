Сборная России по гандболу одержала вторую победу в отборочном турнире ЧЕ-2020

Российская сборная набрала 4 очка после двух туров и в следующем матче на своей площадке примет венгров 10 апреля 2019 года.

На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.