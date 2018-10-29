Мужская сборная взяла курс на Евро

Источник: Спорт-Экспресс

Матч против Италии 24 октября открывал для сборной России новый сезон. У болельщиков была единственная возможность воочию увидеть свою команду перед чемпионатом мира, который пройдет в середине января в Германии и Дании. И пусть Италия не относится к элите мирового гандбола, в «Игровом» зале ЦСКА собрались полные трибуны.

Победа при аншлаге

Эта арена была не самой счастливой для сборной России, больше года назад россияне под руководством Дмитрия Торгованова упустили победу над Черногорией, что стоило путевки на Евро-2018. С тех пор национальную команду возглавил другой олимпийский чемпион Сиднея Эдуард Кокшаров. Совсем другая атмосфера царила в армейском зале «Игровой» — радостная, праздничная, в то же время уютная и какая-то домашняя, легкая.

Причина тому — игра сборной России. Причем команда Эдуарда Кокшарова успела не только показать себя во всей красе, но и даже создать интригу. Целых пять минут россияне не могли расколдовать ворота итальянской команды — дважды промахнулся Тимур Дибиров, не реализовал пенальти Дмитрий Ковалев. И только после нескольких неиспользованных голевых моментов хозяева площадки наконец открыли счет. После чего пошло-поехало. Хотя, стоит признать, не сразу. Итальянцы в начале игры сумели оказать сопротивление, уступая только два мяча. А могли и вовсе играть на равных, но не забили в первом тайме три пенальти — на высоте был голкипер Виктор Киреев.

Вратарь российской команды словно сбил со «Скуадры адзурры» боевой настрой, и игрой завладела российская сборная. Начали получаться быстрые отрывы в исполнении Тимура Дибирова и Даниила Шишкарева, расчехлил свою пушку Дмитрий Киселев, включил скорости Александр Шкуринский, и счет стал расти. Первый тайм, который завершился со счетом 18:7, по сути, предрешил исход встречи.

После перерыва зрители увидели обновленную сборную. На площадку вышли дебютанты — Максим Куретков, Сергей Марк Косоротов, впервые при Кокшарове на воротах появился голкипер Дмитрий Павленко. Но и условно вторые номера чувствовали себя в родных стенах уверенно. И вот уже дебютанты отметились первыми забитыми мячами за сборную, а Куретков с пятью голами и вовсе стал лучшим бомбардиром матча, наряду с Киселевым. Итоговый счет 34:20 в пользу россиян болельщики встретили овацией, а после матча высыпали на площадку за автографами и памятным фото. Можно с уверенностью сказать, что по такой сборной России в Москве точно будут скучать.

Подвиг капитана

Развила свой успех команда Эдуарда Кокшарова спустя три дня в словацком Прешове. И если игру с Италией можно назват. Но на этот раз у команды Эдуарда Кокшарова мало что получалась. В первом тайме россияне не реализовали четыре семиметровых из восьми! Все это привело к тому, что команда Эдуарда Кокшарова оказалась в роли догоняющей, первый тайм остался за словаками — 12:10.

Россиянам в экстренном порядке пришлось включить режим дополнительных оборотов. Светлым пятном на фоне не самой впечатляющей игры был Даниил Шишкарев. Он и в первом тайме вел сборную за собой, а во втором двумя точными бросками сравнял счет и вывел команду вперед — 18:17. Но и это было еще не все. Несмотря на усилия Шишкарева, который провел феноменальный матч, забросив 12 мячей, переломить игру россиянам не удалось. Словаки «висели на хвосте», и судьбу встречи решила последняя минута. При счете 21:21 словаки владели мячом, однако сборная России сумела отбиться, обеспечив себе последнюю атаку. И она увенчалась успехом. За считаные секунды до финальной сирены Дмитрий Житников зашел на бросок и попал точно в «девятку», принеся победу — 22:21! После сирены россияне не смогли сдержать эмоции и закружились в победном хороводе.

— Мы проявили характер, играли до последнего, — сказал после матча главный герой Даниил Шишкарев. — Стратегически это важная победа, поскольку она обозначила, что мы будем бороться за два первых места в группе, которые напрямую выводят на чемпионат Европы. Теперь будем доводить связи до автоматизма.