БГК имени Мешкова разгромил «Вардар» в матче SEHA-лиги
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил македонский «Вардар» в домашнем матче
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил македонский «Вардар» в домашнем матче
Встреча на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» прошла с большим преимуществом хозяев, которые уверенно выиграли со счетом 35:20 (19:9).
В шести предыдущих матчах брестчане одержали 3 победы и потерпели столько же поражений.
Турнирное положение: «Вардар» — 15 очков (7 матчей), «Загреб» (Хорватия) — 15 (6), «Нексе» (Хорватия) — 15 (6), «Татран» (Словакия) — 12 (7), БГК имени Мешкова — 12 (7), «Стяуа» (Румыния) — 9 (6), «Войводина» (Сербия) — 6 (6), «Железничар» (Сербия) — 6 (6), «Металург» (Македония) — 4 (7), «Извиджач» (Босния и Герцеговина) — 1 (6).
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