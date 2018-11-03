«Астраханочка» разгромила «Университет» в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Гандболистки «Астраханочки» одержали крупную победу над ижевским «Университетом» в домашнем матче чемпионата России.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Гандболистки «Астраханочки» одержали крупную победу над ижевским «Университетом» в домашнем матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в субботу в Астрахани, закончилась со счетом 41:23. В составе «Астраханочки» самой результативной стала Дарья Самохина, забившая восемь голов.