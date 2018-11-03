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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграли 4-й матч подряд в Лиге чемпионов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 4-е подряд поражение в Лиге чемпионов, уступив на выезде македонскому «Вардару», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм поединка в Скопье завершился вничью 14:14, вот после перерыва хозяева сыграли гораздо мощнее и выиграли со счетом 30:23.

На старте соревнований в группе А чемпионской Лиги брестчане победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а затем проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях), венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома) и испанской «Барселоне» — 21:29 (дома). После 6 проведенных встреч в активе БГК осталось 4 очка и 6-е место в турнирной таблице.

В другом сегодняшнем матче «Райн Левен» одолел на выезде «Веспрем» — 29:28. Позже завершится встреча между «Кристианстадом» и «Монпелье».

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