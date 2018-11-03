БГК имени Мешкова проиграли 4-й матч подряд в Лиге чемпионов

Первый тайм поединка в Скопье завершился вничью 14:14, вот после перерыва хозяева сыграли гораздо мощнее и выиграли со счетом 30:23.

На старте соревнований в группе А чемпионской Лиги брестчане победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а затем проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях), венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома) и испанской «Барселоне» — 21:29 (дома). После 6 проведенных встреч в активе БГК осталось 4 очка и 6-е место в турнирной таблице.