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21:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Чеховские медведи» проиграли македонскому «Металлургу» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» уступил македонскому «Металлургу» в матче гандбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы C, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 25:24 в пользу «Металлургу».

«Чеховские медведи» с двумя победами и четырьмя поражениями занимают четвертое место в группе.

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