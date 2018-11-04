«Чеховские медведи» проиграли македонскому «Металлургу» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» уступил македонскому «Металлургу» в матче гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» уступил македонскому «Металлургу» в матче гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы C, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 25:24 в пользу «Металлургу».
«Чеховские медведи» с двумя победами и четырьмя поражениями занимают четвертое место в группе.