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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов-Дон» победил «Кубань» в женской Суперлиге по гандболу

«Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.

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Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 35:31 в пользу хозяев.
«Ростов-Дон» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Кубань» (15) — на третьем месте.

Гандбол. Суперлига. Женщины
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) — 35:31 (18:12).

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».

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