«Ростов-Дон» победил «Кубань» в женской Суперлиге по гандболу
«Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
«Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча прошла в
«Ростов-Дон» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Кубань» (15) — на третьем месте.
Гандбол. Суперлига. Женщины
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) — 35:31 (18:12).
Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».