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11:14 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова уступил «Загребу» в SEHA-лиге

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение от лидера SEHA-лиги «Загреба» в гостевом матче 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Поединок в хорватской столице чемпионы Беларуси проводили не в сильнейшем составе и в итоге уступили хозяевам со счетом 24:29 (10:13).

После восьми проведенных встреч брестчане имеют 12 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице, у лидирующего «Загреба» 21 зачетный балл.

Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 27 ноября на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» против хорватского клуба «Нексе», который накануне уступил в Скопье македонскому «Вардару» 26:31.

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