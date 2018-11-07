БГК имени Мешкова уступил «Загребу» в SEHA-лиге

Поединок в хорватской столице чемпионы Беларуси проводили не в сильнейшем составе и в итоге уступили хозяевам со счетом 24:29 (10:13).

После восьми проведенных встреч брестчане имеют 12 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице, у лидирующего «Загреба» 21 зачетный балл.