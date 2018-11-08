Юлия Шут, Наталья Котина, Карина Ежикова — в составе женской сборной Беларуси на ближайший тренировочный сбор команды

вратари — Юлия ШУТ (1994, БНТУ-БелАЗ), Юлия КУНЦЕВИЧ (1995, Городничанка); крайние — Наталья КОТИНА (1991), Кристина АХРАМЕНКО (1995) (обе — Гомель), Анна ЯЩУК (1987, Эльблонг, Польша), Татьяна РУДКОВСКАЯ (1997, БНТУ-БелАЗ); линейные — Виктория ШАМАНОВСКАЯ (1993), Ирина ТРИЗНО (1992), Ирина МОКАТ (1994) (все — Гомель); полусредние — Карина ЕЖИКОВА (1990, Подравка, Хорватия), Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ (1991, Вылча, Румыния), Лилия АРТЮХОВИЧ (1987), Мария КОНОВАЛ (1997) (обе — БНТУ-БелАЗ), Екатерина СИЛИЦКАЯ (1993, Гомель); разыгрывающие — Валентина НЕСТЕРУК (1988, Люблин, Польша), Диана ИЛЬИНА (1996, Глория Бузэу, Румыния).



В резервном списке еще три гандболистки: линейная Валерия Гутова и разыгрывающая Анастасия Граховская из БНТУ-БелАЗа, а также еще одна плеймейкер Диана Якубович (Рымашевская) из «Витебчанки».



Напомним, с 23 по 25 ноября в Греции белоруски сыграют в первой фазе квалификации чемпионата мира-2019. В соперницах — сборные Италии и Португалии, а также команда хозяек.