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12:07 (мск), источник: Прессбол

Юлия Шут, Наталья Котина, Карина Ежикова — в составе женской сборной Беларуси на ближайший тренировочный сбор команды

Главный тренер женской сборной Беларуси Томаж Чатер огласил список игроков, вызванных на ближайший сбор команды, который начнется 19 ноября во Дворце спорта «Уручье».

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В составе 16 гандболисток.

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вратари — Юлия ШУТ (1994, БНТУ-БелАЗ), Юлия КУНЦЕВИЧ (1995, Городничанка); крайние — Наталья КОТИНА (1991), Кристина АХРАМЕНКО (1995) (обе — Гомель), Анна ЯЩУК (1987, Эльблонг, Польша), Татьяна РУДКОВСКАЯ (1997, БНТУ-БелАЗ); линейные — Виктория ШАМАНОВСКАЯ (1993), Ирина ТРИЗНО (1992), Ирина МОКАТ (1994) (все — Гомель); полусредние — Карина ЕЖИКОВА (1990, Подравка, Хорватия), Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ (1991, Вылча, Румыния), Лилия АРТЮХОВИЧ (1987), Мария КОНОВАЛ (1997) (обе — БНТУ-БелАЗ), Екатерина СИЛИЦКАЯ (1993, Гомель); разыгрывающие — Валентина НЕСТЕРУК (1988, Люблин, Польша), Диана ИЛЬИНА (1996, Глория Бузэу, Румыния).

В резервном списке еще три гандболистки: линейная Валерия Гутова и разыгрывающая Анастасия Граховская из БНТУ-БелАЗа, а также еще одна плеймейкер Диана Якубович (Рымашевская) из «Витебчанки».

Напомним, с 23 по 25 ноября в Греции белоруски сыграют в первой фазе квалификации чемпионата мира-2019. В соперницах — сборные Италии и Португалии, а также команда хозяек.

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