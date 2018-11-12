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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол игрока «Ростова-Дон» признан лучшим в пятом туре гандбольной Лиги чемпионов

Точный бросок гандболистки «Ростова-Дон» Анны Сень был признан лучшим по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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На выезде ростовчанки взяли верх над шведским клубом «Сэвехов» со счётом 32:26. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, которая отличилась семью голами. В активе Сень 5 забитых мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё накануне матча стало известно, что ростовские гандболистки досрочно вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Теперь «Ростов-Дон» займёт первое место в подгруппе, так как перед заключительным туром группового этапа у преследователей только по две победы.

Поединок шестого тура российская команда проведёт 17 ноября на своей площадке с французским «Брестом».

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