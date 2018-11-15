«Спартак» пошел по чемпионскому пути

Две недели подряд мужская суперлига радовала гурманов российского гандбола и особенно болельщиков московского «Спартака» чередой ярких матчей.
Самой ожидаемой была встреча между «Спартаком» и «Университетом-Невой», которую еще в прошлом сезоне назвали дерби двух столиц. Противостояние сразу получилось острым, московский и петербургский клубы стали принципиальными соперниками, а матчи всегда выходили напряженными. Особенно запоминающейся стала кубковая игра, судьбу которой решила серия пенальти. А также полуфинальная серия
«Нева» горела желанием отдать должок «Спартаку», команда Дмитрия Торгованова выглядела сверхмотивированной, что, учитывая мощную поддержку, обеспечило преимущество. Петербуржцам удалось справиться с быстрой атакой гостей, хозяева площадки не дали разбежаться самому опасному игроку — Дмитрию Ковалеву, а также эффективно противостояли задней линии. При этом «Нева» сама старалась играть в быстрый гандбол, стремительно переходя из обороны в атаку. Это позволило петербуржцам вести в счете, и после первого тайма команда Дмитрия Торгованова была впереди — 12:10.
Неужели «Нева» действительно нанесет «Спартаку» поражение? Второй тайм в исполнении петербургской команды получился совсем другим.
Дмитрий Торгованов старался сбить атакующий порыв москвичей заменами — в воротах появлялся то Виталий Шиманский, то Андрей Дьяченко, а также брал ранние
Игра со «Спартаком» не принесла ни положительных эмоций, ни
чего-либопозитивного. Хорошую игру показал вратарь москвичей Николай Сорокин, но мы сами сделали из него героя, плохо бросая по воротам. Во втором тайме нам не удалась игра в защите, хотя мы все разобрали. С одной стороны, пропустить от «Спартака» 26 мячей — это неплохой показатель. С другой — результат на табло не в нашу пользу.
Главный тренер «Спартака» Василий Филиппов похвалил лидеров своей команды, включая капитана Дмитрия Ковалева, который стал автором шести голов после шести бросков.
Залогом победы стали быстрые отрывы во втором тайме. Это позволило нам более спокойно играть в позиционном нападении и даже получить право на ошибку. Во второй половине встречи мы хорошо сыграли в защите, не позволяя петербуржцам быстро атаковать. Я очень доволен состоянием своей команды.
«Спартак» после победы над «Невой» закрепился во главе турнирной таблицы суперлиги, опережая ближайшего преследователя — «Чеховских медведей» — на четыре очка.
Команда Василия Филиппова в
Впрочем, тому, что «Спартаку» пришлось непросто, удивляться тоже не стоит. Ведь