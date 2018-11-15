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00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» пошел по чемпионскому пути

Красно-белые уверенно возглавляют турнирную таблицу мужской суперлиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Две недели подряд мужская суперлига радовала гурманов российского гандбола и особенно болельщиков московского «Спартака» чередой ярких матчей. Красно-белые провели несколько игр подряд со своими прямыми конкурентами — ставропольским «Динамо-Виктором», краснодарским СКИФом, саратовским СГАУ и санкт-петербургским «Университетом-Невой».

Битва двух столиц

Самой ожидаемой была встреча между «Спартаком» и «Университетом-Невой», которую еще в прошлом сезоне назвали дерби двух столиц. Противостояние сразу получилось острым, московский и петербургский клубы стали принципиальными соперниками, а матчи всегда выходили напряженными. Особенно запоминающейся стала кубковая игра, судьбу которой решила серия пенальти. А также полуфинальная серия плей-офф, сопровождавшаяся жаркими обсуждениями и даже спорами. Победителем в обоих случаях стал «Спартак». И вот во вторник состоялась новая серия противостояния между столичными клубами.

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«Нева» горела желанием отдать должок «Спартаку», команда Дмитрия Торгованова выглядела сверхмотивированной, что, учитывая мощную поддержку, обеспечило преимущество. Петербуржцам удалось справиться с быстрой атакой гостей, хозяева площадки не дали разбежаться самому опасному игроку — Дмитрию Ковалеву, а также эффективно противостояли задней линии. При этом «Нева» сама старалась играть в быстрый гандбол, стремительно переходя из обороны в атаку. Это позволило петербуржцам вести в счете, и после первого тайма команда Дмитрия Торгованова была впереди — 12:10.

Неужели «Нева» действительно нанесет «Спартаку» поражение? Второй тайм в исполнении петербургской команды получился совсем другим. Красно-белые добавили в скорости, агрессии, вариативности и эффективности в нападении. Это тут же трансформировалось в результат. «Спартак» включил режим погони, и, наконец, на 44-й минуте встречи Дмитрий Ковалев сравнял счет, а затем Евгений Цахариас вывел свою команду вперед — 17:18. Это стало для «Невы» началом конца. «Спартак» забросил шесть безответных мячей, создав себе более чем комфортный отрыв — 17:22.

Дмитрий Торгованов старался сбить атакующий порыв москвичей заменами — в воротах появлялся то Виталий Шиманский, то Андрей Дьяченко, а также брал ранние тайм-ауты. Но петербуржцам ничего не помогло. Уступая, хозяева площадки стали торопиться, часто ошибались и совершали неподготовленные броски. Голкиперу «Спартака» Николаю Сорокину не составило труда справляться с большинством «выстрелов» петербуржцев. В итоге он показал великолепную надежность, отразив 47% бросков. «Нева» так и не смогла приблизиться к «Спартаку», потерпев болезненное домашнее поражение — 22:26.

Игра со «Спартаком» не принесла ни положительных эмоций, ни чего-либо позитивного. Хорошую игру показал вратарь москвичей Николай Сорокин, но мы сами сделали из него героя, плохо бросая по воротам. Во втором тайме нам не удалась игра в защите, хотя мы все разобрали. С одной стороны, пропустить от «Спартака» 26 мячей — это неплохой показатель. С другой — результат на табло не в нашу пользу.
Главный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов

Главный тренер «Спартака» Василий Филиппов похвалил лидеров своей команды, включая капитана Дмитрия Ковалева, который стал автором шести голов после шести бросков.

Залогом победы стали быстрые отрывы во втором тайме. Это позволило нам более спокойно играть в позиционном нападении и даже получить право на ошибку. Во второй половине встречи мы хорошо сыграли в защите, не позволяя петербуржцам быстро атаковать. Я очень доволен состоянием своей команды.

«Спартак» после победы над «Невой» закрепился во главе турнирной таблицы суперлиги, опережая ближайшего преследователя — «Чеховских медведей» — на четыре очка.

В ожидании «Чеховских медведей»

Команда Василия Филиппова в Санкт-Петербурге уже играла в роли лидера. Таковым «Спартак» стал после домашнего матча против «СГАУ-Саратова». Кто бы мог подумать, но именно волжский клуб по ходу сезона стал одним из претендентов на самые высокие места, проиграв до этого всего дважды. А игра в Москве получилась даже более напряженной, чем встреча «Спартака» и «Невы» в Северной столице. Саратовские «аграрии» оказали красно-белым ожесточенное сопротивление, уступив с разницей всего в один мяч — 29:28.

Впрочем, тому, что «Спартаку» пришлось непросто, удивляться тоже не стоит. Ведь красно-белые перенесли тяжелый выезд по маршруту Буденновск — Краснодар. Визит на юг России для всех команд получается сложным, это на себе ощутили «Чеховские медведи», которые сначала потерпели поражение от «Динамо-Виктора», а потом и от СКИФа. Не миновал потери очков и «Спартак». Встреча против «викторианцев» завершилась убедительной победой команды Василия Филиппова — 34:28. А вот игра в Краснодаре обернулась поражением — 22:25. Этот проигрыш пока у «Спартака» единственный в сезоне, красно-белые идут по чемпионскому графику. И если 7 декабря обыграют «Чеховских медведей», наверняка станут в регулярном чемпионате недосягаемыми.

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