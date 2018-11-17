БГК имени Мешкова проиграл «Виве» в Лиге чемпионов
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 6-е поражение подряд в матчах группы А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 6-е поражение подряд в матчах группы А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Кельце против польского «Виве», подопечные Маноло Каденаса хотели взять реванш за недавнее домашнее поражение со счетом 26:35, но этого не произошло. В начале игры брестчане ни в чем не уступали хозяевам и несколько раз выходили вперед на два мяча. Однако к перерыву гандболисты «Виве» сумели отыграться и вышли вперед — 17:16. Во второй половине встречи гости очень старались, но так и не смогли добыть хотя бы ничью, уступив со счетом 31:34.
На старте турнира брестчане победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях), венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома), испанской «Барселоне» — 21:29 (дома) и македонскому «Вардару» — 23:30 (в гостях).
В другом сегодняшнем поединке в этой группе «Веспрем» принимал на своей арене «Кристианстад» и победил — 36:27. Следующий матч БГК проведет 24 ноября у себя дома против «Вардара», который сегодня сыграет в гостях у «Барселоны».
Турнирное положение: «Барселона» — 12 очков (7 матчей), «Виве» — 12 (8), «Райн Левен» — 10 (8), «Вардар» — 10 (7), «Веспрем» — 8 (8), БГК — 4 (8), «Монпелье» — 3 (8), «Кристианстад» — 3 (8).