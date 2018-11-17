БГК имени Мешкова проиграл «Виве» в Лиге чемпионов

Играя в Кельце против польского «Виве», подопечные Маноло Каденаса хотели взять реванш за недавнее домашнее поражение со счетом 26:35, но этого не произошло. В начале игры брестчане ни в чем не уступали хозяевам и несколько раз выходили вперед на два мяча. Однако к перерыву гандболисты «Виве» сумели отыграться и вышли вперед — 17:16. Во второй половине встречи гости очень старались, но так и не смогли добыть хотя бы ничью, уступив со счетом 31:34.