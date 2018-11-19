«Пермские медведи» обыграли «Каустик» в гандбольной Суперлиге
Гандболисты «Пермских медведей» на своей площадке одержали победу над волгоградским «Каустиком» со счётом 33:27 в матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Гандболисты «Пермских медведей» на своей площадке одержали победу над волгоградским «Каустиком» со счётом 33:27 в матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Самым результативным в составе хозяев стал Алексей Шиндин, забивший 6 мячей.
По 5 раз отличились Максим Саликов и Артур Мишустин. У «Каустика» 8 мячей на счету Романа Макришина, 6 — в активе Михаила Инякина.
«Пермские медведи» одержали третью победу в шести матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Каустик» с двумя победами в десяти матчах — девятый.
В следующем матче 25 ноября «Пермские медведи» примут «СКИФ», «Каустик» в тот же день дома сыграет с астраханским «Динамо».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Пермские медведи» — «Каустик» (Волгоград) — 33:27 (15:11)