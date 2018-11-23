Белорусские гандболистки победили Португалию в квалификациии ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в стартовом поединке группы 3 в Греции белоруски обыграли команду Португалии со счетом 31:23. После первого тайма подопечные Томажа Чатера выигрывали с минимальным перевесом — 15:14, а во второй половине встречи увеличили свое преимущество.

Завтра белорусская дружина сыграет с гандболистками Греции, а 25 ноября завершит турнир встречей со сборной Италии.

Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово.

2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова.

4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.

В плей-офф выйдут победители четырех квартетов, а также лучшая команда из занявших вторые места.