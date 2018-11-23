Белорусские гандболистки победили Португалию в квалификациии ЧМ-2019
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно начали выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно начали выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке группы 3 в Греции белоруски обыграли команду Португалии со счетом 31:23. После первого тайма подопечные Томажа Чатера выигрывали с минимальным перевесом — 15:14, а во второй половине встречи увеличили свое преимущество.
Завтра белорусская дружина сыграет с гандболистками Греции, а 25 ноября завершит турнир встречей со сборной Италии.
Составы остальных квалификационных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово.
2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова.
4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.
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Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии. -0-