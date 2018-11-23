Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован1
Витязь0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив1
Урал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д0
Львов0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит0
Барыс1
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат0
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Спартак2
Хоккей. НХЛ
24.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
20:26 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки победили Португалию в квалификациии ЧМ-2019

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно начали выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в стартовом поединке группы 3 в Греции белоруски обыграли команду Португалии со счетом 31:23. После первого тайма подопечные Томажа Чатера выигрывали с минимальным перевесом — 15:14, а во второй половине встречи увеличили свое преимущество.

Завтра белорусская дружина сыграет с гандболистками Греции, а 25 ноября завершит турнир встречей со сборной Италии.

Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово.

2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова.

4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.

В плей-офф выйдут победители четырех квартетов, а также лучшая команда из занявших вторые места.

Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии. -0-

 Стас Михайлов снимется в кино в неожиданной роли
Нюша удивила трогательным видео с дочкой
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
«Автомобилист», оставайся собой: почему лидер КХЛ сдает позиции
Шикунов рассказал, почему Андрей Аршавин не перешел в «Спартак»
Российские фигуристы идут вторыми на этапе Гран-при во Франции
Goal: «Барселона» хочет подписать защитника «Зенита» в январе
«Локомотив» играет с «Уралом» в чемпионате России (трансляция)
Валерий Карпин: Матч «Енисей» — «Ахмат» в манеже — это клоунада
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь