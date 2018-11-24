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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова и «Вардар» сыграли вничью в Лиге чемпионов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм домашнего поединка 9-го тура подопечные Маноло Каденаса провели лучше гостей и выиграли его со счетом 14:13. После перерыва преимущество хозяев достигало 6 мячей, но удержать его брестчане не сумели, завершив встречу вничью — 31:31. В матче первого круга соревнований группы А чемпионы Беларуси проиграли «Вардару» в Скопье (23:30).

На старте турнира брестчане победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях), венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома), испанской «Барселоне» — 21:29 (дома) и дважды польскому «Виве» — 26:35 (дома) и 31:34 (в гостях).

Сейчас брестчане имеют в своем активе 5 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице группы А.

Следующий поединок группового этапа БГК проведет 2 декабря в гостях у лидера группы испанской «Барселоны», которая сегодня сыграет в Кельце с «Виве».

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